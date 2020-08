Mancini e i complimenti a Ciro Immobile per la vittoria della Scarpa d’oro | FOTO

La lunga lista degli addetti ai lavori che si sono complimentati con Ciro Immobile si allunga, aggiungendosi anche il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. Il CT Azzurro infatti, in un post su Instagram, oltre a complimentarsi con la Juventus per il nono Scudetto consecutivo e con il Napoli per la vittoria della Coppa Italia, ha voluto omaggiare anche il bomber biancoceleste per la vittoria della Scarpa d’Oro.







