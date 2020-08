Napoli-Lazio, le scuse del membro dello staff di Inzaghi dopo gli insulti a Gattuso

Nell’ultima partita di campionato tra Napoli e Lazio, c’è stato un parapiglia dopo un fallo di Manolas nei confronti di Correa. Le rispettive panchine si sono insultate a vicenda, con Gattuso che ha minacciato Inzaghi di “attaccarlo alla panchina” e poi un insulto partito da un membro dello staff del tecnico biancoceleste nei confronti del tecnico calabrese. Alex Maggi, fisioterapista della Lazio, si è quindi scusato sui social per avergli detto “terrone di m*rda”: “Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta.Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso”. A riportarlo è Calciomercato.com







