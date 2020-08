Pazza idea Reggina, contatti per ingaggiare l’ex biancoceleste Hernanes

Il Reggina, squadra promossa in Serie B, ha messo nel mirino l’ex calciatore biancoceleste Hernanes. A rendere nota la trattativa è stato il presidente Luca Gallo, in un’intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com : “Abbiamo lavorato per prendere Hernanes. Per il momento la situazione si è bloccata, ma il mercato è lungo e chissà”.

Hernanes al momento gioca in Brasile nel San Paolo.







