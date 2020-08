SOCIAL | Acerbi difende il tanto criticato nutrizionista Fabbri: “Sono invidiosi”

Al centro di qualche polemica legata ai scarsi risultati ottenuti dalla Lazio nelle partite post lockdown. Il nutrizionista Iader Fabbri viene difeso su Instagram dal suo amico ed estimatore Francesco Acerbi:

“Grazie leone per la persona che sei e per la tua professionalità esemplare. Grazie per l’aiuto fondamentale che mi hai dato per affrontare queste 12 partite. Leone sempre a testa alta…. è solo invidia…🙃💪💪💪💪”







