SOCIAL | D. Anderson e Adekanye ringraziano la Lazio per la stagione indimenticabile – FOTO

Ieri sera si è conclusa la grande stagione dei biancocelesti: un campionato insolito che ha visto la Lazio lottare per lo scudetto fino allo stop forzato e poi riprendere il campionato con qualche difficoltà fino al definitivo piazzamento al quarto posto. Ma gli obiettivi raggiunti sono stati tanti e importanti: qualificazione in Champions League e i diversi traguardi personali conquistati da Immobile. Nella rosa di questa stagione hanno trovato spazi0 anche alcuni giovani tra cui Djavan Anderson e Bobby Adekanye che, con un post instagram hanno voluto ringraziare la società per la fiducia e la straordinaria esperienza che hanno vissuto:







