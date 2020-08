SOCIAL | Leiva celebra i suoi compagni e la stagione: “Possiamo ancora migliorare tanto”

Finita la stagione, si tirano le somme. Ha conclusione quest’annata con un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco, ma per il ritiro d’Auronzo la Lazio spera di riaverlo nel suo centrocampo. Il brasiliano Lucas Leiva ha così fatto la sua analisi e ringraziamenti al popolo biancocelste:

“Un’altra stagione è finita. questo anno una supercopa vinta e abbiamo aggiunto un posto in champions league dopo 13 anni.

Abbiamo fatto record di vittoria, record di punti en la história della Lazio.

Abbiamo il scarpa di oro @ciroimmobile17 👏👏👏, abbiamo il giocatore con più assist @10_luisalberto 🎩 🎩 🎩

grazie per tutti le persone ( staff , tifosi , famiglie ) che hanno fatto parte de questo gruppo.

la cosa più bella de questo anno è che possiamo ancora migliorare tanto.

Sto lavorando forte per tornare bene.

Un abbraccio a tutti .”







