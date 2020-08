Cala il sipario sulla Serie A, Lecce-Parma 3-4: i giallorossi retrocedono in B. Il Genoa batte il Verona 3-0 ed è salvo

Alle 18 Spal e Fiorentina inaugurano l’ultima giornata di Serie A. Duncan apre la gara al 30′ e D’Alessandro pareggia dopo nove minuti. Decisiva la rete di Kouamé all’89’, prima del gol su rigore nel recupero di Pulgar che chiude la partita sull’1-3. La Spal ripartirà dalla Serie B, i viola chiudono il campionato decimi in classifica.

Alle 20:45 scendono in campo Lecce-Parma e Genoa-Verona. I giallorossi e il club ligure si giocano ancora un posto in Serie A. Al Via del Mare il Parma va in vantaggio 2-0 grazie a un’autorete di Lucioni e una rete di Caprari. A fine primo tempo, Barak e Meccariello riportano il match in parità sul 2-2. Nella ripresa Cornelius e Inglese firmano il 4-2. Chiude Lapadula sul 4-3. Lecce retrocesso in Serie B .

Salvezza raggiunta, invece, dal Genoa che batte 3-0 l’Hellas Verona. Doppietta di Sanabria al 13′ e al 25′. Romero firma il 3-0 e chiude la gara. La squadra di Nicola chiude il campionato a 39 punti al quartultimo posto.