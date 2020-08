5 anni fa Sergej Milinkovic-Savic sbarcava a Fiumicino

Era il 3 Agosto 2015 quando il 20enne Sergej Milinkovic-Savic atterrava a Fiumicino per diventare un giocatore della Lazio per una cifra di circa 10 milioni di Euro. Dopo il duello di mercato con la Fiorentina il serbo scelse la Capitale, convinto dal Ds Tare. Oggi, a 5 anni di distanza, il “Sergente” è uno dei gioielli biancocelesti più incisivi in campo e per questo molto richiesto sul mercato ma, allo stesso tempo, uno dei punti fermi del progetto della società, con oltre 200 presenze ufficiali e 39 gol. Sergej a Roma ha sollevato anche due volte la Supercoppa italiana e una volta la Coppa Italia.





