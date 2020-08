AIC, Calcagno: “Si ripartirà o il 12 o il 19 settembre, ci stiamo lavorando”

Il presidente ad interim dell’AIC(Associazione Italiana Calciatori), Umberto Calcagno, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Rai Sport. Ecco le sue parole: “E’ fuori discussione che essere riusciti a portare a conclusione un campionato così difficile sia un motivo di vanto per tutto il sistema. Ci siamo fatti trovare pronti, dando prova di grande maturità. Dobbiamo ripartire con le modalità migliori, play-off e play-out non lo sono. Almeno non oggi. Ripartenza del nuovo campionato? Stiamo ragionando sulle date possibili, la coperta è corta. I giocatori avrebbero bisogno di riposo ma non gli sarà concesso più di tanto, non è possibile farlo. La ripartenza il 12 o il 19 settembre si basa anche sui giorni di riposo concessi a dei ragazzi che hanno dato il massimo, giocando tantissimo in questo periodo. La scelta sarà fatta anche nell’interesse del sistema”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: