CALCIOMERCATO | Lazio, Borja Mayoral sempre più vicino

Sembrerebbe in dirittura d’arrivo l’accordo tra Lazio e Real Madrid per il giovane attaccante Borja Mayoral. Come dichiarato da Radiosei, infatti, le dirigenze dei due club avrebbero trovato un accordo sulla cifra dell’affare: 11,5 milioni di euro come base fissa a cui se ne andrebbero ad aggiungere altri due legati ai bonus. La Lazio stringe per chiudere i primi colpi in vista di una prossima stagione molto impegnativa.







