Calciomercato Lazio, si cerca l’intesa per Fares con la SPAL

Secondo quanto riportato in un tweet di Alfredo Pedullà, Lazio e SPAL sarebbero in contatto per cercare l’intesa sull’esterno mancino Mohamed Fares, in pole nei pensieri di Inzaghi per la fascia sinistra biancoceleste. Sul calciatore c’è però anche l’interesse della Fiorentina e la Lazio dovrà necessariamente accelerare se vorrà portare Fares nella Capitale in questa sessione di mercato.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: