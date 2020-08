CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari

11:00 – Nella serata di ieri si è conclusa la Serie A e, questa mattina, è arrivato il primo cambio ufficiale in una panchina: il Cagliari, dopo l’addio di Walter Zenga, subentrato a Rolando Maran nel corso di questa stagione, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che il prossimo allenatore rossoblù sarà Eusebio Di Francesco, ex Sassuolo, Roma e Sampdoria. Questa la nota ufficiale: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022. Allenatore esperto e preparato, capace di dare un’identità di gioco ben precisa alle sue squadre, Di Francesco metterà ora a disposizione del Club tutta la professionalità e le sue competenze per contribuire alla crescita del Cagliari. Benvenuto in Sardegna, Mister!”.







