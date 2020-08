CALCIOMERCATO – Trovato accordo con il Fenerbahce per un attaccante, ecco le cifre

Importanti novità di calciomercato. Secondo quanto riportato da Objektif Sport la Lazio avrebbe trovato l’accordo con il Fenerbahce per l’attaccante Vedat Muric. Inizialmente la richiesta era do 20 milioni di euro più Felipe Caicedo, a quanto pare l’accordo trovato è di 15 milioni. Lazio che quindi si muove rapidamente per regalare a Simone Inzaghi una rosa ampia per la prossima Champions League.







