Dall’Inghilterra: Felipe Anderson a Roma non semplicemente per una vacanza

Negli ultimi giorni è tornato nella Capitale, ha postato foto di passeggiate per le vie del centro e di pizze. Felipe Anderson, il brasiliano tutto fantasia che tanto fece sognare i tifosi della Lazio, si è riaffacciato a Roma. Inoltre, stando a FootballInsider247.com, lo avrebbe fatto non solamente per trascorrere una vacanza, ma anche per discutere con la dirigenza laziale di un suo ritorno in biancoceleste. Una pista senza dubbio affascinante, ma forse di dubbia percorrenza considerando la richiesta del West Ham di oltre 35 milioni di euro.







