Europa League, Heineken 0,0% nuovo partner della competizione

Il marchio Heineken 0,0 % sarà il nuovo partner per la UEFA Europa League già a partire dalla ripresa della competizione prevista per mercoledì 5 agosto. Si tratta del più grande accordo di sponsorizzazione per una birra analcolica con Heineken 0,0 % che sosituirà Amstel Heineken, marchio partner degli ultimi cinque anni. Un accordo importante con durata di quattro anni che permetterà a Heineken 0,0% di essere presente anche sui campi della nuova competizione in arrivo nel 2021-22, la UEFA Europa Conference League. Lo riporta Calcioefinanza.it







