Giudice sportivo, le sanzioni dei biancocelesti dopo Napoli-Lazio

Come stabilito dal Giudice sportivo, per quanto riguarda la Lazio sono state prese le seguenti decisioni in seguito all’ultima gara di campionato disputata contro il Napoli: 9° cartellino giallo per Milinkovic-Savic, 8° per Ciro Immobile e 4° per Inzaghi. Sia il Sergente che il mister entrano in diffida, mentre per la maxi-rissa non sono state assegnate espulsioni.





