Il Messaggero | Lazio-Inzaghi: ore decisive per l’ufficialità del rinnovo

Il giorno dopo l’ultima fatica in campionato, Simone Inzaghi, l’ha passato guardando l’immensità di Roma. Una giornata di relax sul roof top dell’Hotel Hilton. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Insieme a sua moglie Gaia. Vista mozzafiato. L’ideale per scaricare lo stress e guardare al futuro. Nell’immediato c’è un terzogenito in arrivo. Questione di pochi giorni. Nel destino c`è la Lazio. Anche qui questione di ore. Quelle che lo separano dall’ufficialità del rinnovo. Un pre-accordo con il presidente Lotito lo ha già trovato. Un mese fa. In gran segreto ha detto sì ad un prolungamento fino al 2023 con ritocco dell’ingaggio: 2,5 milioni a stagione. Simone, per ovvie ragioni, trascorrerà le vacanze a Roma. Al massimo si sposterà sul litorale si Sabaudia. Lotito è in partenza per Cortina. Ecco perché le prossime ore saranno decisive per l’ufficialità.

Il Messaggero Valerio Cassetta





