Il Messaggero | Lazio, la rivoluzione di Lotito: dai medici alla comunicazione

Come riporta Il Messaggero il presidente della Lazio Claudio Lotito è pronto a fare una rivoluzione in casa Lazio. In arrivo nuovi medici e basta nel proseguire come si è fatto finora con giocatori che si fidano di qualcuno e altri no. Anche la comunicazione probabilmente subirà un restyling. L’incontro con Guadagnini, ufficio stampa del Milan in procinto di salutare, ha aperto la strada. L’idea è quella di inserire una figura per i rapporti istituzionali.





