ESCLUSIVA | La Lazio pensa al futuro di Alia: sul giovane albanese l’interesse di varie società

Marco Alia, giovane portiere classe 2000 che nelle fila della Primavera si è già fatto notare tra interventi prodigiosi e parate spettacolari, è al primo bivio della sua carriera. La trafila del settore giovanile è oramai conclusa, ora si aprono vari scenari sul suo futuro. Come appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, il suo immediato divenire verrà deciso nei prossimi giorni con i biancocelesti intenzionati a farlo crescere ancora per avere in casa il numero uno del futuro. Tante le possibilità tra cui scegliere: oltre a poter restare a Roma all’ombra di portieri con più esperienza, si profila la via del prestito con alcune formazioni di prima fascia di Lega Pro seriamente interessate al suo arrivo. Alia aspetta fiducioso, il calcio dei grandi lo aspetta.







