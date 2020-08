La Lega pubblica la lista di svincolo: quattro addii per il settore giovanile biancoceleste

Come ogni anno al termine della stagione, la Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato la lista di svincolo per ogni club di Serie A. Vari i club con moltissimi svincolati, mentre in casa Lazio sono solamente quattro addii complessivi da annotare: si tratta di due ragazzi classe 2003 (Piccolelli e Santilli), un 2004 (Perazzolo) ed un 2005 (Fabris).







