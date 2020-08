La Repubblica | Lite Gattuso-Lazio: Inzaghi non si aspettava un clima di battaglia, il Napoli non ha regalato nulla

E’ passato un giorno e mezzo dalla sfida tra Napoli e Lazio che ha chiuso il campionato delle due squadre, con i biancocelesti che hanno concluso al quarto posto in classifica, mentre la squadra di Gattuso al settimo, con la Coppa Italia vinta contro la Juventus che gli permetterà di accedere ai gironi della prossima Europa League. Al termine della sfida di sabato sera al San Paolo, ma anche durante la partita, gli animi si sono accesi, per qualche fallo di troppo e, nel finale, per l’insulto rivolto all’allenatore degli azzurri da parte di un componente dello staff della Lazio. Questa mattina, il quotidiano La Repubblica, svela un retroscena sulla lite che ha visto protagonisti i due allenatori, Gattuso e Inzaghi nel finale della partita: il Napoli non ha regalato nulla ai biancocelesti, ha corso per novanta minuti, rispondendo bene atleticamente e psicologicamente, ma anche agli avversari, arrivati in Campania per conquistare il podio della Serie A. Per questo sarebbero saltati i nervi alla panchina della Lazio, con Gattuso faccia a faccia con Inzaghi, che non si aspettava questo clima di battaglia, e l’insulto da parte di un componente dello staff biancoceleste all’allenatore del Napoli, su cui ora potrebbe indagare la Procura Federale.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: