L’agente di Immobile: “Mai nessun italiano con i suoi stessi numeri. E sul mercato..”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Marco Sommella, agente di Ciro Immobile per commentare la grande stagione dell’attaccante:

“Scarpa d’oro per Immobile? In Italia l’hanno vinta solo in tre. Ha superato dei mostri sacri quali Messi e Ronaldo. Chi gioca a calcio o chi lo vive sa quanto è difficile fare gol in tutte le categorie. Ciro segnava tanto con i giovani e lo fa anche oggi che ha 30 anni, ma non si deve dare tutto per scontato. In passato nessun italiano ha avuto mai i suoi stessi numeri. Potrà piacere o meno ma i numeri nel calcio contano. Ciro ha lavorato tanto per arrivare dove è ora e oggi è un esempio per i ragazzi come lo erano in passato Vialli, Paolo Rossi o Roberto Baggio.

Arriveranno tanti club per Ciro? Lui oggi ha un contratto con la Lazio, chi lo vuole deve bussare alla porta di Lotito con cui, si sa, non è facile trattare. Il mercato chiude il 5 ottobre e solo Dio sa cosa puó succedere.”







