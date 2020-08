Serie A 2020-21, ufficiale: stabilita la data d’inizio del campionato

AGGIORNAMENTO ore 20.10: Ora è ufficiale la prima giornata di Serie A è stata fissata per il 19 settembre. Come anticipato rispetto alla prima data del 12 settembre subiranno modifiche anche le date della sosta natalizia: si riprenderà infatti il 3 gennaio. L’ultima giornata sarà il 23 maggio per lasciare spazio all’inizio degli Europei.

Archiviata la stagione infinita 2019-20, complici i tempi strettissimi, è già tempo di pensare a quella successiva. Nella serata di oggi, il Consiglio di Lega deciderà la data del nuovo inizio che potrebbe variare dal 12 al 19 settembre con un’ eventuale anche variazione della sosta invernale (nel caso in cui il via fosse il 19 si riprenderebbe il 3 gennaio invece del 6). La seconda opzione è quella preferita dalla maggioranza dei club con la via di una ripresa oltre il 19 non percorribile secondo la Lega considerando che il campionato andrà concluso entro il 23 maggio per dare poi spazio alla nazionale in vista degli Europei. Lo riporta Calciomercato.com







