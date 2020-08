SOCIAL | Tre biancocelesti in vacanza insieme a Ibiza – FOTO

É tempo di vacanze per i giocatori della Lazio. Alcuni hanno scelto come meta l’Italia, come Ciro Immobile a Ischia. Tre calciatori biancocelesti hanno invece deciso di trascorrere insieme dei giorni a Ibiza: sono Tucu Correa, Luiz Felipe Ramos e Lucas Leiva. Quest’ultimo poco fa ha pubblicato un Instagram story che immortala i tre in compagnia di amici e la didascalia recita: “Amici che diventano una famiglia!”







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: