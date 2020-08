Sofoot.com esalta e difende Immobile: “Non solamente un ottimo tiratore di rigori”

Passano i giorni, ma non smette di far parlare di sè Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A e vincitore della Scarpa d’Oro. Tanti i complimenti recapitati al bomber laziale con gli ultimi, in ordine di tempo, giunti dal portale francese Sofoot.com che ha voluto esaltare Ciro rivivendo le sue migliori dieci reti con l’aquila sul petto precisando inoltre come questa sia l’occasione giusta per ricordare che: “Il bomber laziale non è solamente un ottimo tiratore di rigori“.







