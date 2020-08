Tempo di riposo per la Lazio: ecco come stanno trascorrendo le vacanze i biancocelesti | FOTO

Concluso il campionato è tempo di vacanze anche per i ragazzi di Inzaghi, che avranno tempo fino al 20 Agosto per recuperare le energie. Alcuni ne hanno approfittato per un ritorno a casa, come il portiere Thomas Strakosha e lo spagnolo Jony. Luiz Felipe e Correa sono partiti insieme alla volta della splendida isola di Ibiza. Inseparabili come sempre Ciro e Jessica, che si trovano in famiglia su uno splendido yacht a Ischia. Sfortunato invece Francesco Acerbi che, come testimoniato da una sua storia Instagram ha incontrato cattivo tempo e non si è potuto godere il sole estivo.







