Ventura sull’addio alla Salernitana: “Non è vero che mi sono dimesso. Lotito? Ci conosciamo da anni, continuo a volergli bene”

Gian Piero Ventura non sarà più l’allenatore della Salernitana dalla prossima stagione. Il rapporto con il club campano si è interrotto dopo la sconfitta nell’ultima giornata di campionato, che ha visto perdere la sua Salernitana contro lo Spezia, esludendola dai playoff per la promozione in Serie A. A La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore della Nazionale Italiana, ha voluto chiarire che non si è trattato di dimissioni da parte sua, ma solamente non ha voluto rinnovare il contratto con il club. Ha fatto chiarezza anche sul discorso di un video dove il Presidente, Lotito, criticava alcune sue scelte, dichiarando che il video non c’entra nulla con la sua decisione, difendendo anche Lotito che, visto il risultato, ci può stare un momento di rabbia e tensione. Il loro rapporto però non cambierà: Ventura e Lotito si conoscono da anni e, proprio l’ormai ex tecnico della Salernitana, ha affermato di continuare a volergli bene, sperando che anche per Lotito sia la stessa cosa.







