Buon compleanno Simone Del Nero: il messaggio di auguri della Lazio

L’ex centrocampista biancocelestefesteggia oggi 38 anni.

Simone Del Nero è approdato in biancoceleste nell’estate del 2007, vestendo l’Aquila sul petto fino al gennaio 2012. L’azzurro, in particolare, ha collezionato con la maglia della Lazio 35 presenze, realizzando una rete, quella del definitivo 3-0 nella gara casalinga contro l’Albinoleffe valida per il IV turno della Coppa Italia 2010-2011.

In circa cinque stagioni con la maglia della Prima Squadra della Capitale ha conquistato la Coppa Italia 2008-2009 e la Supercoppa Italiana dell’agosto successivo in quel di Pechino contro l’Inter.

