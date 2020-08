Canigiani sul ritiro: “Nessun cambio di programma. Voucher? Ecco quando sarà l’ultimo giorno utile per richiederli”

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Il programma del ritiro di Auronzo non dovrebbe cambiare, ma sarà la parte tecnica ad occuparsene. Il campionato parte il 19 settembre, speriamo di aprire con una parte di pubblico ma al momento non abbiamo ancora indicazioni a riguardo. Purtroppo torniamo a giocare una competizione come la Champions League dopo 13 anni senza poter far partecipare i tifosi, è una situazione non piacevole ma che dobbiamo sopportare. Se l’aspetto sanitario continua a migliorare, le autorità competenti daranno man mano il via libera per far vedere le partite allo Stadio. Noi siamo pronti, ma finché non ci arriveranno indicazioni precise non possiamo fare progetti. Della quota abbonati registrata lo scorso anno, vedo difficile che possa essere garantito lo stesso settore e lo stesso posto. Parliamo ovviamente delle ipotesi, valuteremo le varie opzioni in base anche ai numeri che ci verranno forniti. Sicuramente i vecchi abbonati avranno un timing favorevole tramite una priorità di tempo anticipata, ma comunque sempre con una scelta dei posti differente rispetto a prima. Voucher? In tanti ne hanno fatto richiesta, è semplice farlo perché si fa direttamente dal sito della Lazio. Dopo pochi minuti si riceve una mail con il PDF del voucher, che può essere utilizzato sia nei Lazio Style per fare degli acquisti in un unica soluzione, oppure aspettare la riapertura degli abbonamenti per l’acquisto dello stesso. La data ultima è il 30 agosto, poi non sarà più possibile farlo”.







