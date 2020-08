ESCLUSIVA | Verso la Lazio del domani: si ragiona sul futuro di Bianchi

Si avvicina l’inizio della nuova stagione e dalle parti di Formello le questioni da risolvere anche in ottica giovani rimangono molte. Oltre al futuro di Falbo ed Alia, la Lazio riflette sulla posizione di Alessio Bianchi, centrocampista classe 2000 protagonista nella scorsa stagione nella Primavera di Menichini dove ha trovato anche una rete su punizione contro la Fiorentina. Da come si legge, in esclusiva dalla redazione di Laziopress.it, nei prossimi giorni verrà presa la decisione definitiva sul suo futuro: con il contratto in scadenza nel 2021, la pista più calda rimane quella di un prestito in una serie minore così da permettere al ragazzo di accumulare esperienza per poi magari riportarlo a Roma. Varie le società interessate al mediano ex Milan, un profilo duttile capace di abbinare quantità e qualità.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: