Fonseca, frecciatina ad Immobile: “Dzeko ha segnato molto ma non tira i rigori”

Ad AS è intervenuto l’allenatore della Roma Fonseca, spendendo belle parole per il suo attaccante Dzeko, ma attaccando allo stesso tempo implicitamente Ciro Immobile: “Edin è un giocatore speciale. Ha segnato 16 gol, ma non tira i rigori. Ci sono altri giocatori in Italia che hanno fatto molti altri gol ma tirando rigori. Avrebbe potuto essere al di sopra di loro nell’elenco. Ha enormi qualità ed esperienza. Oggi non è facile trovare attaccanti con queste caratteristiche, forti, punti di riferimento“.





