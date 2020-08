Gravina:”Contiamo nella riapertura degli stadi per la prossima stagione, tenendo conto della curva epidemiologica”

Al termine del consiglio federale ha parlato il Presidente della FIGC Gravina:”Contiamo nella riapertura degli stadi per la prossima stagione se l’evoluzione epidemiologica ce lo permetterà. Già dalla prima giornata mi sembra un po’ ottimistico“. Ha anche aggiunto sui protocolli:“Il calcio italiano è molto preoccupato per le condizioni della ripartenza. Comunque bisognerà agire su un sistema di protocolli che diventa insostenibile, parzialmente per il mondo dei professionisti e assolutamente per i dilettanti. Senza modifiche o interventi lo sport italiano potrebbe subire uno smacco definitivo“.





