Il Messaggero | Zoff: “Bravo Inzaghi a battere il mio record, ora la Lazio non deve avere nessun timore”

“Bravo Inzaghi a battere il mio record. Immobile è giusto che sia tra i grandi. La Juve ha vinto perchè ha una rosa straordinaria, l’anno prossimo la Lazio non deve avere nessun timore. Il Var? mi ha deluso: troppi rigori e falli di mano, la regola va rivista, gli arbitri in questo modo vanno in difficioltà“, così l’ex biancoceleste Dino Zoff, ai microfoni de Il Messaggero, commenta la stagione che si è conclusa da poco ed il traguardo raggiunto dall’attuale tecnico laziale, che ha superato di una panchina (202 a 203) proprio l’ex portiere.







