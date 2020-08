La Repubblica | Lazio, c’è la Juve tra Inzaghi e il rinnovo. In arrivo Fares

La priorità è Inzaghi. La sconfitta di Napoli non è piaciuta al presidente Lotito che in settimana si incontrerà con lui e il diesse Tare. Il rapporto è ottimo, ma la tensioni sono reali: oltre all’interesse sempre vivo dell Juventus, da non sottovalutare, riguardano l’ingaggio (ora da 2 milioni) e il mercato. Inzaghi chiede la conferma dei big, alla luce di un patto siglato nello spogliatoio: salvo proposte indecenti, rimarranno tutti per giocarsi insieme la Champions e provare a confermarsi in campionato. A Formello credono che sarà così anche per Milinkovic che si aggregherà al ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore (23 agosto – 3 settembre). “L’anno prossimo sarà difficile ma – ha spiegato di recente Tare – faremo di tutto per essere competitivi”. Si vuole ripartire dalle certezze, per poi aggiungere dei tasselli specifici: sei, secondo la strategia del ds albanese. Le priorità sono un titolare come quinto a sinistra, considerando che Lulic non potrà garantire lo stesso rendimento del passato, e un centravanti. Per la fascia mancina è in dirittura d’arrivo la trattativa per Fares della Spal, si dovrebbe chiudere per meno di 10 milioni: il 23enne ha già l’accordo con la Lazio (1,7 a stagione), mentre manca ancora quello con il club di Mattioli, raggiunto telefonicamente da Lotito. Defilata sullo sfondo la pista che porta a Max dell’Augsburg. In attacco invece è vicino Borja Mayoral del Real Madrid: nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca per un’operazione da 15 milioni bonus compresi (con un ingaggio da 1,8 a salire). Gli acquisti lì davanti potrebbero essere anche due, come ammesso proprio da Tare: tutto dipende dalla permanenza o meno di Caicedo, corteggiato dalla Cina e dalla Spagna. Poi si valuteranno le altre situazioni, come quella del centrocampo. Dopo Escalante, 27enne preso a zero dall’Eibar, si continua ad aspettare risposta da David Silva. Al 34enne spagnolo è stato offerto un biennale, con opzione per il terzo, a 4 milioni netti bonus compresi: l’ex City, che ha parlato con Luis Alberto, deve ancora decidere. In difesa si pensa a Kumbulla (la Lazio non alzerà l’offerta già recapitata all’Hellas) e Sarr, svincolatosi dal Nizza: in entrata però verrà fatta un’operazione solo se ci sarà un’uscita. Infine potrebbe arrivare un vice Strakosha di esperienza. Consigli è il primo nome della lista. La Repubblica







