Gli MVP della Serie A 2019/20, Ciro Immobile vince come miglior attaccante. Ecco gli altri premi | FOTO

Un’altra vittoria per Immobile. Ciro ha chiuso la stagione con 36 gol, conquistando la Scarpa d’oro ed eguagliando il record di Higuain in un singolo campionato: non può quindi sorprendere il suo riconoscimento come miglior attaccante della stagione. L’attaccante della Lazio è infatti uno degli MVP della stagione 2019/2020 per la Lega Serie A. Un’altra vittoria con i colori biancocelesti, dopo quella come miglior centrocampista di Milinkovic-Savic nello scorso torneo.

La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM, Coppa Italia Coca-Cola e Coca-Cola Supercup. I migliori calciatori saranno premiati all’inizio del prossimo campionato.

I MIGLIORI CALCIATORI DELLA STAGIONE:

MIGLIOR PORTIERE: Wojciech Szczesny (Juventus)

MIGLIOR DIFENSORE: Stefan De Vrij (Inter)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Alejandro Gomez (Atalanta)

MIGLIOR ATTACCANTE: Ciro Immobile (Lazio)

MIGLIOR GIOVANE: Dejan Kulusevski (Parma)

MVP – MIGLIORE IN ASSOLUTO: Paulo Dybala (Juventus)







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: