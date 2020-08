Patric: “L’obiettivo era la Champions. Rinnovo vicino”

In un intervista a Esports COPE il difensore spagnolo Patric si è espresso così sulla stagione appena conclusa:”Abbiamo finito con un titolo, la Supercoppa. L’obiettivo era quello di entrare in Champions League ed è stata una stagione importante. A livello personale è stato il mio anno migliore, ho trovato maturità nel mio gioco e posizione nella squadra. Sul mio futuro non ho dubbi, stiamo parlando con il club per rinnovare e non credo che ci saranno problemi in merito. Nei prossimi mesi firmerò, voglio giocare in Champions League e continuare a crescere“.





