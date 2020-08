Verratti: “Immobile? Un amico, si merita tutto. Ha sempre lavorato duro per migliorarsi”

Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, affrontando svariati argomenti: principalmente della sfida contro l’Atalanta in Champions League, facendo il punto sulle condizioni della sua squadra, Verratti poi ha affrontato anche il tema della Serie A, parlando di Juventus, Napoli ed Inter, ma anche di Nazionale. Tra i vari temi trattati, c’è anche quello su Ciro Immobile, suo amico ed ex compagnio di squadra ai tempi del Pescara di Zdeněk Zeman. Verratti considera Ciro un amico, sottolineando come tutto quello che sta guadagnando è merito suo. Ha raggiunto un grande traguardo riuscendo a superare grandi attaccanti che segnano molto, come appunto Lewandowski, finito secondo nella classifica per la Scarpa d’Oro, Cristiano Ronaldo, anche lui sul secondo gradino del podio nella classifica marcatori di Serie A, e Messi. L’azzurro classe ’92 conferma come Immobile ha sempre lavorato ad alti livelli, ogni stagione, per cercare di migliorare.







