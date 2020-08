Anellucci: “Cavani ed Immobile sarebbero perfetti insieme, ma non so se la Lazio lo stia trattando”

Il procuratore Claudio Anellucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia lanciando una suggestione per il calciomercato della Lazio: “Sono stato agente di Edinson Cavani per 10 anni, ora sono comunque suo amico anche non gestendolo più io. La Procura è di suo fratello, quindi non voglio creare malumori. Tra di noi c’è un buonissimo rapporto, ancora oggi lo reputo tra i più forti in Europa, perché fisicamente sta bene, è un “animale”. Dimostra molto meno rispetto alla sua età, in carriera ha sofferto solamente un problema fisico, ora è integro. Ha ancora il fuoco dentro, gioca sempre per vincere, altrimenti avrebbe già detto addio alla sua carriera. Non so se la Lazio sia su di lui, non ho informazioni a riguardo. Se è sul mercato? Assolutamente sì, ma non ha ancora deciso dove andrà a giocare nella prossima stagione. Io credo che la Lazio debba fare un’operazione del genere, o lui o David Silva, è il mio pensiero. Sicuramente non andrà per fare il comprimario, ma per essere protagonista. Ciro e Edinson insieme? Alzerebbe la qualità della squadra, insieme sarebbero perfetti”.







