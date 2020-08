Ballardini incensa la Lazio: “Ha un proprietà forte e presente. Quest’anno aveva quasi l’obbligo di arrivare tra le prime quattro”

Non ha lasciato un bel ricordo alla Lazio, ma ha cercato sempre di giudicare nel migliore dei modi il lavoro dei biancocelesti anche dopo il suo addio. Ai microfoni di TMW Radio, Davide Ballardini è tornato a parlare di Lazio elogiando i capitolini: “La Lazio ha una forte e presente, che mette in campo tecniche azzeccate: hanno sedici-diciotto calciatori di altissimo livello, sia fisici che tecnici. Nel tempo sono cresciuti e, complici le eliminazioni da Coppa Italia ed Europa League, erano quasi obbligati ad arrivare nelle prime tre-quattro posizioni. Penso che le loro ambizioni fossero proprio queste. I biancocelesti prima del lockdown davano l’impressione di poter competere con la Juventus, anche considerando il vantaggio di non dover giocare nel corso della settimana. Una volta che tutti hanno iniziato a giocare tre volte ogni settimana ha sofferto più di altre formazioni”.







