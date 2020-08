Calciomercato, Caicedo piace in Spagna e negli Emirati. Mayoral e Muriqi le alternative

Felipe Caicedo, vincolato alla Lazio fino al 2022, è intenzionato a considerare le offerte in arrivo. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, l’ecuadoriano piace in Spagna e negli Emirati. La sua partenza lascerebbe un vuoto nella rosa biancoceleste. Infatti, con 9 reti messe a segno (le stesse di Correa) Caicedo rappresenta insieme a Ciro Immobile la coppia d’attacco più prolifica della Lazio. E’ per questo, che, oltre all’arrivo ormai vicino di Borja Mayoral occorrerebbe un’altra punta alla Lazio, come confermato dal ds Igli Tare. Vadat Muriqi, attaccante del Fenerbahche, potrebbe essere una valida alternativa per incrementare le potenzialità dell’attacco della Lazio. Esattamente come l’estate scorsa Caicedo si guarderà attorno, ma, proprio come un anno fa, potrebbe decidere di restare ancora in biancoceleste.