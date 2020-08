CALCIOMERCATO | Fares, la Lazio vuole chiudere: le cifre dell’offerta

Mohamed Fares e la Lazio non sembrano essere così lontani. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club di Lotito ha guadagnato punti rispetto all’altra interessata, la Fiorentina, ed ora i capitolini vogliono chiudere. Fares è la prima scelta di Simone Inzaghi e il fascino della Champions è irresistibile, per questo il club laziale è in contatto con la Spal e l’offerta potrebbe essere di 8-9 milioni più bonus. Il giocatore era stato ceduto all’Inter per 12 milioni prima dell’infortunio, ma ad oggi ci sono comunque le basi per un accordo.







