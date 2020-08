Calciomercato, Lazio interessata all’ala sinistra dell’Heerenveen

Secondo quanto riportato da uno dei più importanti quotidiani della Nigeria, The Punch, alcune squadre europee, tra cui la Lazio, sarebbero sulle tracce dell’ala sinistra Chider Ejuke dell’Heerenveen, squadra olandese che milita nella Eredivise. Insieme ai biancocelesti, secondo il quotidiano, ci sono anche Galatasaray e Besiktas sulle sue tracce, nonché la Roma. Per il 22enne nigeriano, la richiesta è di 15 milioni di euro, un prezzo molto alto considerati i 9 gol in 25 partite.







