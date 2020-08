CdS | Juventus, blitz degli ispettori sanitari nel Centro Sportivo di Vinovo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, stanno proseguendo i blitz dei pool ispettivi della Procura Federale presso i centri sportivi delle squadre che devono partecipare alla Champions League e alla Europa League, nonché ai Play off e ai Play out di Serie B. Il fine di questi controlli, come già avvenuto durante la fase di riapertura degli stessi a maggio, è quello di accertare la corretta applicazione dei Protocolli Sanitari approvati dalla FIGC e poi validati dalle autorità governative. Nella giornata di ieri, nel pomeriggio, gli ispettori – secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, si sono recati negli impianti della Juventus e del Pordenone, acquisendo a tal fine la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati su tutti i componenti delle rispettive squadre.







