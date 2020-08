Dal Belgio: Proto non tornerà all’Anderlecht

In casa Lazio c’è aria di rivoluzione intorno al ruolo del portiere, o meglio del vice Strakosha. Dopo appena due stagione, Silvio Proto lascerà la capitale con i biancocelesti intenzionati a portare a Roma Andrea Consigli del Sassuolo. Un immediato futuro comunque non semplice per l’estremo difensore belga. Come affermato infatti da La Dernière Heure, l’affare con l’Anderlecht, suo ex club, sarebbe svanito con i belgi mai stato seriamente interessati al suo arrivo. Lo riporta Voetbal24.be







