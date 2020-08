Di Marzio polemico sul premio MVP Serie A: “Lo avrei dato a Immobile. Il potere politico conta, non c’è niente da fare”

Continua a far discutere l’assegnazione del premio MVP Serie A a Paulo Dybala. In molti hanno criticato tale scelta affermando come il riconoscimento spetterebbe di diritto a Ciro Immobile, capocannoniere del campionato, vincitore della Scarpa d’Oro e miglior marcatore insieme della Serie A in una singola stagione insieme ad Higuain. A favore del bomber biancoceleste si è espresso anche, attraverso i microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio: “Sono un grande estimatore di Immobile. E’ l’unico centravanti italiano che mette in campo un gioco europeo. Esercita il pressing alto e in area di rigore bisogna sempre mostrare attenzione. E’ stato premiato Dybala, ma io avrei dato il premio a lui. Il potere politico pesa, non si può fare nulla, bisogna dirlo. Dybala è un ottimo calciatore, ma cosa doveva fare il laziale per vincere?”.







