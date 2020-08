ESCLUSIVA LATIUM | Manila Nazzaro: “Felice della Scarpa d’Oro di Ciro Immobile. Lorenzo? Ama molto la Lazio”

Manila Nazzaro, tifosa biancoceleste, conduttrice televisiva e radiofonica, Miss Italia 1999 e partecipante dell’ultima edizione di Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso, è intervenuta questa sera in esclusiva ai microfoni di Latium: “Nel villaggio mi avvicinavo ai cameramen del programma per chiedere notizie della Lazio, il mio pensiero c’era sempre. Filippo? (Bisciglia, ndr) Non mi poteva dire niente. Successivamente mi ha detto che ogni volta che registravamo un falò giocava la Lazio. Lui sapeva tutto ma non poteva neanche parlarmi, non potevamo parlare due minuti al di fuori di quel che erano i discorsi del villaggio. Eravamo totalemnte isolati. Tornata dall’isola sono stata molto felice della Scarpa d’Oro di Ciro Immobile. Gli altri partecipanti erano tutti romanisti, a parte i tifosi napoletani. I tentatori tutti juventini, romanisti. Ero in minoranza. Lorenzo ama molto la Lazio, ha nel cuore la Fiorentina ma dal punto di vista sportivo è molto obiettivo. Prima dello stop ha visto una squadra potenzialmente vincitrice del titolo. Lo stop ha cambiato un po’ di dinamiche. La panchina ha fatto la differenza. Lorenzo l’ho portato allo stadio a vedere la Lazio, lui lavora tanto con la Fiorentina. Sarebbe bello che venisse a Roma, verrà comunque a Roma, ho vinto io alla fine (ride, ndr). Quando sono partita per l’isola il campionato non era ancora ricominciato, un po’ delusione al rientro c’è stata fermo restando che amo follemente la Lazio sempre e comunque. La conquista della Champions è già una soddisfazione, mi auguro di fare una bella figura. Vorrei vedere quella Lazio che non era tanto nelle gambe ma nella testa. Spesso si gioca a calcio più con la testa che con le gambe. Mi piacerebbe anche un bel campionato il prossimo anno. Ho incontrato Anna (Falchi, ndr) prima dello stop, ma lo spogliarello no, non lo avrei fatto. Non mi appartiene ma Lorenzo un po’ di paura l’ha avuta”.







