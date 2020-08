FIGC, i migliori italiani per parate, passaggi, assist e gol della stagione 2019/2020 di Serie A

La FIGC ha reso note sul proprio sito ufficiale le statistiche dei migliori italiani della stagione 2019/2020 per parate, passaggi, assist e gol. Partendo dalle parate, il portiere italiano con il maggior numero di interventi effettuati è stato Luigi Sepe del Parma: 140 in 34 match (4,1 a partita), seguito da Salvatore Sirigu del Torino (139 in 36 match) e Marco Silvestri dell’Hellas Verona (119 in 35 match).

Per quanto riguarda i passaggi il difensore juventino Leonardo Bonucci è il primo a quota 2.114 in 35 incontri disputati (60,4 a partita). Manuel Locatelli del Sassuolo ne conta solo uno in meno: 2.113 in 33 match, chiude il podio il centrale difensivo della Lazio Francesco Acerbi (2.024 in 36 match).

Per numero di assist primo italiano è Lorenzo Pellegrini della Roma a quota 9, seguito da Domenico Berardi del Sassuolo e dal goleador laziale Ciro Immobile, entrambi con 8 assist all’attivo.

Immobile governa incontrastato anche la classifica dei gol realizzati: 36 reti in 37 presenze, record assoluto di Higuain eguagliato che porterà la prestigiosa Scarpa d’Oro nella sua bacheca. Secondo è Francesco Caputo con le 21 reti segnate per il Sassuolo. Terzo gradino del podio per Andrea Belotti con 16 gol in 36 partite disputate.

figc.it





