Per Lei Combattiamo Il Bayern Monaco non ci sta: per i bavaresi è Lewandowski a vincere la Scarpa d’Oro | FOTO Il Bayern Monaco non ci sta: per i bavaresi è Lewandowski a vincere la Scarpa d’Oro | FOTO Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Ciro Immobile sul tetto d’Europa, lo dicono i gol, lo confermano i numeri. 36 reti a dispetto delle 35 di Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco. Una classifica chiara e limpida mal digerita però dai bavaresi che, attraverso il profilo Instagram, hanno deciso di riportare l’attaccante polacco in cima alla graduatoria grazie ad una media migliore di Ciro (1,09 contro 0,97). Una notazione, simpatica (neanche troppo) quella dei tedeschi incapace comunque di scalfire il Re d’Europa che, in vacanza insieme a Jessica e ai tre figli, se la ride sognando già i prossimi traguardi. L.E.W.A.N.G.O.A.L.S.K.I 🔝🔥#FCBayern #MiaSanMia @lewy_official pic.twitter.com/r2OWQFm4EQ — FC Bayern München (@FCBayern) August 4, 2020



Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo

More in Per Lei Combattiamo