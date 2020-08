Il Messaggero | Consigli verso la Lazio, sarà il vice Strakosha

Secondo quanto riportato da Il Messaggero il nome prescelto come vice Strakosha è quello di Andrea Consigli del Sassuolo. Così come per Fares, ci sarebbe un’esplicita richiesta di Simone Inzaghi al riguardo. Portare a Roma il portiere neroverde sarebbe un investimento economico importante, ma Tare e Lotito vogliono accontentare il mister per il bene della Lazio. Creare un’alternanza tra due ottimi portieri come Consigli e Strakosha farà sicuramente aumentare la qualità della rosa biancoceleste in vista della Champions League.







