Il Tempo | Lazio, Inzaghi resta ma il rinnovo slitta. Piano per Silva, offerto Cavani

Inzaghi resta, almeno per un anno. Assalto a Silva, Fares in dirittura d’arrivo mentre è stato offerto Cavani. La sintesi della giornata della Lazio deve partire per forza dal tecnico che ha ancora un anno di contratto: non c’è aria di divorzio, si andrà avanti insieme anche se, al momento, non sono previsti incontri per discutere il rinnovo fino al 2023. Questa è la linea, con il presidente Lotito – ieri c’era il consiglio federale – in partenza per Cortina e Inzaghi bloccato a Roma per l’imminente nascita del terzo figlio. Possibile, quindi, che tutto sia rimandato a fine mese, quando la Lazio salirà ad Auronzo di Cadore per il ritiro precampionato (23 agosto). In quei giorni presidente e tecnico si vedranno per parlare del meritato adeguamento economico dell’allenatore e dell’allungamento dell’accordo in scadenza tra undici mesi. Oltretutto, a quel punto, le situazioni relative alle altre panchine (Juve compresa) dovrebbero essere chiare e consentire alle parti di decidere con serenità se rinnovare oppure restare insieme solo per un’altra stagione.

Intanto, per soddisfare le richieste di Inzaghi, è in arrivo il laterale destro della Spal, Mohamed Fares: il giocatore ha già dato l’ok, anche con la società ferrarese c’è un accordo di massima per sette milioni più uno di bonus. La strategia di Lotito e Tare è presentare una Lazio in ritiro con 3-4 acquisti di livello oltre ad Escalnate in modo da spingere Inzaghi a legarsi ancora per i prossimi anni alla Lazio. Proseguono i contatti con David Silva, l’eventuale fiore all’occhiello di una campagna acquisti da Champions. L’offerta è bassa, sfiora i 3 milioni e mezzo più bonus a stagione mentre lo spagnolo ne vuole cinque ma c’è ottimismo perchè il club biancoceleste ha preparato un pacchetto di benefit che lo stanno facendo vacillae (occhio a un rilancio dell’Inter). Entro breve dovrebbe arrivare la risposta definitiva. Ieri, poi, è stato offerto Edinson Cavani, 33 anni, svincolato dal Psg. Ha molte proposte (il Benfica è in vantaggio), ancora non ha scelto dove chiudere un’ottima carriera, chiede anche lui un triennale da 5 milioni all’anno ma potrebbe essere l’alternativa al colpo Champions se dovesse fallire l’assalto a David Silva. E’ solo un’idea, nulla più, perchè il diesse Tare lavora soprattutto per strappare il sì del talento spagnolo che potrebbe essere impiegato sia come seconda punta sia come mezzala. Sono ore decisive per le strategie della Lazio. Il Tempo\Luigi Salomone







